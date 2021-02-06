شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى يُحدد موقف رمضان صبحى من السفر مع بيراميدز إلى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لبرنامج تأهيل خاص تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، حيث يجرى اللاعب جلسات علاج طبيعى بعد تعرضه للإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، أدى لاستبعاده من مواجهة طلائع الجيش.

رمضان صبحى كان يعانى من الإجهاد فى المباراة الماضية أمام إنبى، حيث لم يشارك اللاعب بصفة أساسية ودخل بديلا فى الشوط الثانى، كما أنه لم يخض عمليات إحماء بسبب شعوره بالإجهاد حينها، قبل أن يتضح إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف رمضان صبحى من السفر مع بعثة بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفدرالية يوم 14 فبراير الجاري فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وضمت كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادى - جون أنطوى

وشهدت القائمة استبعاد كل من رمضان صبحى وايريك تراوري وأحمد توفيق وأحمد الشناوى، فضلاً عن استمرار استبعاد المهدى سليمان، وعلى جبر بسبب معاناته من الإجهاد، وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وأحمد فتحى للإصابة، مع عودة الغانى جون أنطوى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة.