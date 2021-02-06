شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى مستشفى الأهلى تنتقل لبيراميدز عبر السعيد ورمضان وفتحى والشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابات أمر طبيعى فى عالم كرة القدم، ولم يخل أى فريق منها، إلا أن كثرتها تؤدى لدخول الفريق فى نفق مظلم، خاصة إن كانت تلك الإصابات للعناصر الأساسية، واشتهر الأهلى فى الفترة الأخيرة بكثرة إصابات لاعبيه، إلا أنه من الواضح أن عدوى تلك الإصابات انتقلت لنادى بيراميدز بعد انتقال رمضان صبحى وأحمد فتحى وأحمد الشيخ لصفوف الفريق السماوى.

ويعانى فريق بيراميدز فى الوقت الحالى من كثرة الاصابات، حيث تعرض 10 لاعبين للإصابة، مما أدى لاستبعادهم من المشاركة، الأمر الذى أثر على نتائج بيراميدز فى الفترة الأخيرة، وأصبح فى المركز السادس برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة.

1- محمد حمدي أصيب فى الرباط الداخلي وغضروف الركبة.. يعود اللاعب خلال أسبوع.

2- عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.. يعود بعد 10 أيام .

3- أحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلي ووتر ردفي ويحتاج فترة تأهيل لمدة أسبوع.

4- أحمد فتحي تعرض للإصابة بمزق في الخلفية ويحتاج فترة تأهيل 10 أيام.

5- أحمد حمودي أصيب بقطع في وتر أكيلس ويغيب فترة طويلة.

6- رمضان صبحي إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخضع للعلاج الطبيعى وتأهيل ويعود خلال أسبوع.

7- أحمد توفيق إصابة فى العضلة الخلفية ويعود للتدريبات عقب لقاء الطلائع.

8- علي جبر أصيب بإجهاد ويعود عقب لقاء طلائع الجيش.

9- إيريك تراوري ظهرت عليه أعراض البرد وتم استبعاده من اللقاء وإجراء مسحة لحين التأكد.