شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن تعديل خطة اللعب أمام بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على أهمية مباراة بايرن ميونيخ الألمانى المحدد لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وقال قمصان، قبل انطلاق البطولة تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية عدم التفكير تماماً فى مواجهة بطل أوروبا، وأن يكون محور حديثنا عن مباراة الدحيل فقط من أجل تحقيق هدفنا وهو الصعود إلى نصف النهائى وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف مدرب الأهلى، "وعدنا جماهيرنا كجهاز فنى ولاعبين بتقديم أفضل ما لدينا أمام الدحيل فى ضربة البداية من أجل قطع تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما حدث، ولدينا مباراة مهمة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألمانى، وبالطبع هى مباراة ذات طابع خاص فنحن على موعد مع مواجهة بطل أوروبا الذى يضم بين صفوفه لاعبين أكفاء ومن الأفضل فى العالم.

وأشار مدرب الأهلى إلى أن التحضير لمباراة بايرن ميونيخ بدأ بالفعل، وبالطبع الجميع يعلم كفاءة لاعبيه فى جميع المراكز وأيضا طريقة اللعب التى يعتمد عليها فى مبارياته، ومن ثم نسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين واختيار طريقة اللعب المناسبة التى تمنحنا فرصة تقديم عرض قوى يليق ببطل قارة أفريقيا.

وأوضح قمصان أن بايرن ميونيخ يمتلك العديد من الحلول فى جميع خطوطه، خاصة أنه يضم لاعبين مميزين على المستويات الفردية أيضا، ومن ثم سنلجأ بالطبع إلى تعديل طريقة اللعب ولن نتمكن من اللعب بشكل مفتوح وهذا الأمر تلجأ إليه كبرى الأندية الأوروبية عند مواجهة بايرن ميونيخ.

وأضاف مدرب الأهلى، سعداء باللعب من جديد أمام جماهير الأهلى حتى إن اللاعبين أكدوا للجهاز الفنى شعورهم براحة شديدة ودوافع قوية فى ظل خوض المباريات أمام جماهير الفريق فى المدرجات لما يحمله هذه الأمر من تحفيز لهم أمام المنافسين لتقديم أفضل ما لديهم.

ووجه قمصان رسالة إلى لاعبى الأهلى قائلا، "عليكم بالتركيز الشديد فى المباراة فقط دون النظر إلى أى شىء آخر.. نثق بشدة فى قدراتكم على تقديم مستوى متميز يليق باسم النادى الأهلى وطموحات جماهيره.. ندرك جيدا رغبتكم فى صناعة تاريخ لكم وللنادى على صعيد المشاركة فى أكبر بطولة عالمية على مستوى الأندية."