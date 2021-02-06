شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فى الجهاز الفني للأهلي بالدفع بـ شريف بدلا من بواليا أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أعضاء فى الجهاز الفني للأهلي من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم الدفع بالكونغولي والتربواليا أساسياً فى مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي مونديال الأندية، وأكد أكثر من عضو بالجهاز الفني خلال حديثهم خلال الساعات الماضية مع موسيمانى على ضرورة الاعتماد على محمد شريف فى المباراة المرتقبة وإحالة المهاجم الكونغولى المنضم للأهلي في يناير الماضي للدكة، فى ظل المستوى المتواضع الذى يقدمه الفترة الماضية وآخرها لقاء الدحيل القطري الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

ويرى المطالبون بعدم مشاركة بوالياً أساسيا في مباراة بايرن ميونيخ أن المهاجم الكونغولي لا يُجيد اللعب على الهجمة المرتدة التى سيلعب عليها الأهلي في لقاء البايرن التاريخي، لذا من الأفضل الاستعانة بمحمد شريف صاحب السرعات.

واتفق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، مع جهازه المعاون على الدفع بثلاثى خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية والمالى آليو ديانج فى التشكيل الأساسى لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى بعد غد فى نصف نهائى مونديال الأندية.

واستقر موسيمانى على مواجهة البايرن بثلاثى ارتكاز فى محاولة لغلق المساحات أمام الفريق البافارى صاحب الحلول الفردية والقدرات الخاصة ، ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم ،السبت، مرانه الأساسى استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألماني المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الأثنين، بتوقيت القاهرة ويكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبى الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا فى تقديم عرض قوى أمام عملاق أوربا الذى يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

ويتطلع موسيمانى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق أخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.