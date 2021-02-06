شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل أجاى بعد مسحة كورونا استعدادا لمواجهة البايرن فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة اليوم، السبت، داخل مقر إقامتها بالدوحة، وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية السبت موعداً للمسحة الرسمية التى تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونخ الألمانى غداً فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس الأول على الدحيل القطرى بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وكان لجونيور آجاى لاعب الفريق رد فعل كوميدى خلال إجراء مسحة كورونا .

ويعد الأهلى الفريق المصرى الوحيد الذى سجل حضوره فى البطولة الأكبر فى العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأى فريق مصرى المشاركة فى البطولة منذ انطلاقها.

الأهلى هو أول فريق فى تاريخ قارة أفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية فى مونديال الأندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصرى وعربى وأفريقى يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية فى كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.

خاض الأهلى فى مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثانى أكثر الأندية ظهورا فى المونديال، بالتساوى مع ريال مدريد الإسبانى خلف أوكلاند ستى النيوزيلاندى الذى ظهر فى 15 مباراة بالمونديال.

وعلى مدار 12 مباراة للأهلى فى المونديال لم يسبق لبطل إفريقيا التاريخى وملكها المتوج، مواجهة أى فريق أوروبي، حيث التقى بفرق المكسيك فى 4 مناسبات وفرق البرازيل فى مناسبتين، وفرق استراليا فى مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين فى مناسبة واحدة.

وواجه الأهلى فرق «اتحاد جدة السعودى – سيدنى الأسترالى – أوكلاند ستى نيوزيلندا – أنترناسونالى البرازيلى – باتشوكا المكسيكى – أدلاد يونايتد الأسترالى - سانفريس هيروشيما اليابانى – كورنثيانز البرازيلى – مونتيرى المكسيكى - جوانزو الصيني».