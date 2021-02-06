شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى والجونة فى مباراة اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الاهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة الجونة التي تنطلق بعد قليل على ملعب عثمان أحمد عثمان فى المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع .. محمد " دبش " ، عاصم صلاح ، أمير أحمد ، أسامة إبراهيم

خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد مثنانى ، محمد حامد

الهجوم .. فادى فريد ، استيرلا

بينما اختار رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيلا يضم كلا من: أحمد عادل عبد المنعم ، جوزيف جوناثان ، لؤى وائل ، زياد الجيوشى ، محمد يكن ، نور السيد ، سارج أكا ، إسلام عبد المنعم ، عربى بدر ، عمورى ، كريم الطيب .

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى واحدة وتعادل فى ستة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.