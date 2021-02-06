شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي يعدد مزايا سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابى، نجم النادى الأهلى السابق، أن سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب المنضم حديثاً إلى نادى الزمالك صفقة مميزة بالقلعة البيضاء. وقال عرابى، فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، "دربت مصطفى محمد فى طنطا وتنبأت له من اليوم الأول أنه سيكون مهاجما كبيرا وسيحترف وهذا حدث، وسيف الجزيرى دربته أيضاً وهو من اللاعبين المميزين، ولكن لكل منهم أسلوبه، مصطفى تكمن خطورته داخل منطقة الجزاء، ولكن الجزيرى بإمكانه اللعب على الأطراف وكرأس حربة وهمى، ويرتد أيضاً لمساندة الدفاع، وهو لاعب سريع وعال بدنياً، ويمكنه تخطى المدافعين بسرعته وهو مهاجم مهم وصفقة مميزة للزمالك".

وعن مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، قال أسامة عرابي، شرف لأى لاعب ينتمى للأهلى بوصول الفريق للمرة السادسة إلى كأس العالم للأندية، الفوز على الدحيل الفريق المنظم كان مهماً، ومع الاحترام لهم أن هناك فرقاً كبيراً فى التاريخ بين الفريقين، وهذا شكل ضغط كبير علينا وكان مهم جداً أن نفوز بالمباراة".

وأضاف عرابى، "مجرد أن تلعب مع بطل أوروبا وواحد من أشهر أندية العالم منذ إنشاء كرة القدم، هذا شرف كبير، المتشائم جداً والمتفائل جداً مخطئ، يجب أن يكون هناك توازن، والأهلى قادر على خوض مباراة كبيرة وقادر أيضاً على الفوز باللقاء، وهذا حدث من قبل فى مباريات ودية، وحدث مع منتخب مصر فى كأس العالم للقارات.

وتابع نجم الأهلى السابق، "تلاعب بطل أوروبا وهذا يختلف عن الدورى المصري، يجب أن تكون الخطوط متقاربة جداً، ويجب أن يكون الفريق كتلة واحدة لأن الأخطاء التى ستحدث منا سيتم استغلالها بأفضل شكل، لأننا نواجه فريق كبير، ويجب أن تلعب بأسلوب محدد لأنك لن تستطيع أن تجارى بايرن ميونخ بالضغط طوال المباراة ويجب أن يكون الضغط بحساب.

واختتم، بنسبة 90% الأهلى سيخوض مباراة البايرن بالتشكيل الأساسى المعتاد للأهلي، مع بعض التعديلات البسيطة فى وسط الملعب والخط الأمامي، خاصة أليو ديانج لأنه من أهم لاعبى الفريق، وأعتقد سيكون له دور، وعلى حسب طريقة اللعب سيكون التعديل فى الخط الأمامي.