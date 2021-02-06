شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف رد فعل طاهر محمد طاهر فى أول مباراة بحضور جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك لقاء خاصا مع سامى قمصان ،المدرب العام للفريق، تحدث خلاله عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بايرن ميونخ، وقال قمصان، "قلنا قبل مباراة الدحيل لن نفكر فى البايرن إلا بعد تخطى عقبة بطل قطر، وهو ما حدث، وأبارك لجمهور الأهلى الفوز، وسنأخد بالأسباب ونتوكل على الله، الفوز حق مشروع لنا أمام بطل دورى أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب العام للأهلى، "طبيعى لازم نغير طريقة اللعب أمام البايرن، فرقة كبيرة ومش طبيعى نلعب أمامهم جيم مفتوح، بإذن الله ربنا يوفق الجهاز الفنى فى اختيار الخطة المناسبة والتشكيل المناسب واللاعبين لازم يركزوا وينسوا بيقابلوا مين، وصلاح خير مثال فهو مثل نجوم الأهلى واستطاع اللعب أمام أقوى الفرق الأوروبية وهز شباكهم".

وتابع سامى قمصان، "طاهر محمد طاهر قالى إنه فرحان باللعب لأول مرة أمام جمهور الأهلى، واللاعبون ينتظرون الجمهور فى مباراة البايرن".

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، السبت، مرانه الأساسى استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألمانى المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الاثنين، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى مونديال الأندية، ويكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبى الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا فى تقديم عرض قوى أمام عملاق أوربا الذى يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

ويتطلع موسيمانى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق أخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفنى الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبى الفريق أمام الدحيل والت كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء الأهلى بشكل واضح أمام بطل قطر الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلى لولا تألق محمد الشناوى الذى أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة ،ويتحدث موسيمانى مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء وأبرزها التمركز الدفاعى بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفى مقدمتهم محمد هانى الذى كان أسوأ لاعب فى الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مبارايات جيدة فى الفترة الماضية.