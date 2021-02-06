شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يرسل قائمة مفتوحة للمنتخب نهاية مارس للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم خلالها بإرسال القائمة الأولية التى تضم اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العالم الجارى 2021.

وطلب مسئولو فيفا فى خطابهم لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي بإرسال قائمة مفتوحة من اللاعبين ليس لها عدد معين وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون الاختيارات النهائية من تلك القائمة، ولا يحق للمنتخب إضافة أى أسماء جديدة عقب نهاية شهر مارس على أن تكون الاختيارات للقائمة النهائية يوم 30 يونيو من تلك الأسماء.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الإلكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.

وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.