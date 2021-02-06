شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: بن شرقى ملتزم مع الفريق.. وحريصون على بقاء فرجانى ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة افتعال أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق أزمات داخل النادى، أو مطالبته بالمستحقات المتأخرة.

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأمور هادئة مع أشرف بن شرقي، وحتى عندما ينفعل يكون بدافع الغيرة على الفريق، ولم يرسل اللاعب أى إنذار لطلب المستحقات، والنادى عندما جدد للاعبين الكبار دفع أيضاً المستحقات المتأخرة للاعبين، خاصة بعد استلام الدفعة الأولى من إعارة مصطفى محمد.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حريص كل الحرص على استمرار فرجاني ساسي، ونسعى لإرضاء جميع الأطراف بما يتماشى مع الضغوط المادية للنادي، لأن الضغوط كثيرة جداً ونسعى للوصول إلى حل مناسب.. بينما حمزة المثلوثي تعافى من إصابته وسيبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية، ونواجه منافسات قوية سنكون بحاجة إلى الكثير من العناصر.

واختتم سالم مؤكدا أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ صعبة بالتأكيد، وبطولة العالم للأندية تحت الهيمنة الأوروبية، والفريقان تواجها من قبل ودياً، وأتمنى أن يقدم الأهلي أفضل ما لديه حتى وأن كانت الأفضلية لبطل أوروبا.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك منح لاعبى الفريق الكروى الأول شيكات مستحقة الدفع، بالمستحقات المتأخرة والتي كان مقررا صرفها اليوم إلي الأسبوع المقبل، بسبب عدم وصول مستحقات الزمالك في صفقة إعارة مصطفي محمد لفريق جالطة سراي التركى.

وتأخرت إدارة الزمالك فى صرف مستحقات اللاعبين، والتى كان مقررا لها أمس، وفقًا لوعد الإدارة للاعبين، بأنه سيتم صرف مستحقاتهم ومقدمات العقود فور انتعاش الخزينة بالعائد المادى من احتراف مصطفى محمد بنادى جالطة سراى التركى.

وأبلغت الإدارة لاعبى الزمالك بتأخر صرف المستحقات للأسبوع المقبل، مع إمكانية منحهم شيكات مستحقة الدفع يتم صفرها فور دخول عائد احتراف مصطفى محمد فى حساب نادى الزمالك.

كما عقد الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، جلسة مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية فى النادى، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة، حيث لم يتقاضى الجهاز الطبى مرتباتهم منذ فترة طولية، ومن بين تلك المستحقات مكافآت فوزالزمالك بالكونفدرالية الأفريقية والتى حصل عليها الجميع فيما عدا الجهاز الطبى.