شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف أسباب تأجيل مشاركة سيف الجزيرى ومروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن سبب تأجيل جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، مشاركة الثنائى الجديد سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى مهاجمى الفريق. وقال سالم، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "تعاقدنا مع الجزيرى ومروان حمدى لتعويض غياب مصطفى محمد، وعدم إشراكهما فى مباراة غزل المحلة قرار فنى يرجع لباتشيكو، هو يرى أن اللاعبين جاهزان ولكنهما لم يلعبا فى فرق بها ضغوط جماهيرية، لذا لم يرد أن يأخذهما من الدار للنار، وأراد أن يراهما أولاً فى التدريبات على الطبيعة، مؤكدا أنه سيكون لهما دور فى المباريات المقبلة بداية من المباراة الغد أمام الاتحاد، وكان من المفهوم أن مباراة المحلة نظرياً سهلة وهو رأى أن يؤجل مشاركتهما إلى المباريات التالية، وهذه فلسفة خاصة بباتشيكو، فهو يحاول رفع الضغوط عن اللاعبين فى بداية مشوارهم مع النادى.

وكشف سالم أن مشكلة أتشيمبونج منذ 3 أشهر، والإدارة الموجودة بذلت أقصى جهد للوصول إلى تسوية ودية، ووصلنا إلى 250 ألف دولار فقط، وكنا معرضون لغرامة كبيرة، ولكن الأمور تسير الآن بشكل جيد.