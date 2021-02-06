شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى أبيدجان بطائرة خاصة لمواجهة بطل كوت ديفوار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت إدارة نادى بيراميدز طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لملاقاة نظيره فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث تحرص إدارة الفريق السماوى على توفير كافة سبل الراحة للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والعودة من كوت ديفوار بالفوز.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية يوم 14 فبراير الجاري في أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وتترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز وطلائع الجيش، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق السماوى لتصحيح الأوضاع من أجل استعادة المعنويات بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وطالب الجهاز الفني لبيراميدز لاعبيه بالتخلص من دوامة النتائج السلبية التي تحاصر الفريق بالفترة الأخيرة سعياً لتحقيق فوز غائب منذ سبعة أسابيع بالمسابقة، في المقابل طالب جهاز الطلائع لاعبيه بمواصلة حصد النقاط لتعديل مسار الفريق بجدول المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز مكونا من: شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع عمر جابر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامى، فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة، فى الهجوم دييجو رولان أو محمود وادى.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكونا من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

التقى الفريقان من قبل فى 8 مواجهات بالدورى، حسم بيراميدز 3 مباريات لصالحه، منها العام الماضى ذهابا وإيابا، مقابل فوزين لطلائع الجيش، وثلاثة تعادلات، وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل لبيراميدز ايريك تراورى ومحمد فاروق وسجل للطلائع تالا نداى وكريم طارق.