شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو لموسيماني مع لاعبي الاهلى فى رحلة استكشاف البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل مقر إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وعقد موسيماني جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق البايرن استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين باستاد الريان فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مراناً فى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بايرن ميونيخ ، وخاض الأهلي مرانا خفيفا أمس اشتمل على فك العضلات وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

ويتطلع موسيماني ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكي وسيرج جنابري وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألماني الذي يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد في أي فريق أخر في العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيماني خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبي الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفني الأخطاء التى ظهرت في أداء لاعبي الفريق أمام الدحيل، والتى كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء الأهلى بشكل واضح أمام بطل قطر، الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلي لولا تألق محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة، ويتحدث موسيماني مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء، وأبرزها التمركز الدفاعي بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفي مقدمتهم محمد هاني الذي كان أسوأ لاعب في الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مبارايات جيدة في الفترة الماضية.