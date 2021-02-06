شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين في الأهلي وبايرن ميونخ.. مانويل نوير خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم المباراة المرتقبة التى تجمع بطل أفريقيا النادي الأهلي والعملاق الأوروبي بايرن ميونخ بطل أوروبا، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها مساء الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيكون المارد الأحمر فى تحدٍ صعب أمام بطل القارة العجوز.

ونستعرض القيمة التسويقية للفريقين وأغلى 10 لاعبين بقائمة كل فريق، حيث ظهر التفاوت واضحاً فى الأرقام، وفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

القيمة التسويقية للأهلي: 25 مليوناً و500 ألف يورو

القيمة التسويقية لبايرن ميونخ: 879 مليوناً و500 ألف يورو

أغلى 10 لاعبين في الأهلي:

محمد الشناوي: 2 مليون و500 ألف يورو

أيمن أشرف: مليون و200 ألف يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

أليو ديانج: مليون و500 ألف يورو

جونيور أجاي: مليون و500 ألف يورو

قفشة: مليون و500 ألف يورو

كهربا: مليون و200 ألف يورو

حسين الشحات: مليون و200 ألف يورو

مروان محسن: مليون يورو

أغلى 10 لاعبين في بايرن ميونخ

سيرج جنابري: 90 مليون يورو

جوشوا كيميش: 85 مليون يورو

ألفونسو ديفيز: 80 مليون يورو

ليروي ساني: 70 مليون يورو

ليون جوريتزكا: 60 مليون يورو

روبرت ليفاندوفسكي: 60 مليون يورو

لوكاس هيرنانديز: 50 مليون يورو

نيكلاس سولي: 48 مليون يورو

كينجسلي كومان: 40 مليون يورو

توماس مولر: 35 مليون يورو