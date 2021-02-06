شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر والزمالك وصيفا فى ترتيب دورى محترفى اليد بحسبة النقاط الاعتبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، تصدر النادى الأهلى لترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الأولى بالمرحلة الثانية فى حسبة النقاط الاعتبارية برصيد 6.0 من إجمالى النقاط، ففى المرحلة الثانية الفوز بـ 3 نقاط والتعادل بنقطتين والخسارة بنقطة وحيدة، ولكن فى النقاط الاعتبارية الخسارة لا شىء والتعادل بنصف نقطة.

بينما يحل الزمالك فى المركز الثانى بنفس رصيد النقاط ولكن الأهلى يتفوق فى فارق الأهداف، يليه هليوبوليس فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط صم سبورتنج رابعا بنفس الرصيد و من بعده طلائع الجيش خامسا برصيد 3.0 نقاط ثم الأوليمبى سادسا برصيد 2.5 نقطة و الزهور سابعا برصيد 1.5 نقطة و أخيرا الطيران فى المركز الثامن برصيد نقطة .



دورى المحترفين

شهدت الجولة الأولى بدورى المحترفين فوز كل من الزمالك على الزهور بنتيجة 34 / 27 وهليوبوليس على طلائع الجيش 34/27 والأهلى على الطيران بنتيجة 33 / 22 ، بينما تعادل الأوليمبي مع سبورتنج 25 /25.

بينما تشهد الجولة الثانية المقرر لها الخميس المقبل لقاءات بين كل من الزمالك مع الأوليمبى والزهور مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأهلى.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى ، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى إختتمت الأحد الماضى.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.