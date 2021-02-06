شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض التفريط فى إيهاب جلال ويعلن سداد جميع المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو مصر المقاصة أى حديث عن التفريط فى إيهاب جلال مدرب الفريق، بعد الأنباء المثارة خلال الفترة الأخيرة حول وجود مفاوضات من جانب بيراميدز للتعاقد معه بعد تراجع نتائج الفريق السماوي بالدوري.

وأكد مسئولو المقاصة أن علاقة النادى بإيهاب جلال أكبر من أى شرط جزائى فى التعاقد بين الطرفين، خاصة أن النادى لديه مشروع استثمارى وإيهاب جلال عنصر مهم فيه، وطموح الفريق هو الوصول للمربع الذهبي.

وشدد مسئولو المقاصة على أن تراجع النتائج أيضاً لن يؤثر على علاقة النادى بإيهاب جلال، خاصة أن النجاحات التى حققها فى أول 10 مباريات لم تكن متوقعة، حيث يعتبر المقاصة أخر فريق بدأ فترة إعداد في الدوري، كما أن التعاقد مع جلال جاء قبل بداية الدوري بأسبوعين فقط، وتراجع النتائج أخر مباراتين لن يؤثر.

وأكد مسئولو المقاصة أن مستحقات الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين مسددة بالكامل.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكهم 12، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 15.