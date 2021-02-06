شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح ورشة حوار شباب القاهرة الكبرى حول النشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل نقاشية تحت عنوان "حوار شباب القاهرة الكبرى حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026.

وعُقدت ورشة العمل بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الاستراتيجية، ومشاركة مجموعة من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة الكبرى.

وتتضمن فعاليات ورشة العمل ثلاث جلسات، الأولي تناقش محور الشباب والمشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال، وتتناول الجلسة الثانية الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية".

وفى كلمته، عول الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر في تحديث استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للشباب، وعقد سلسلة من ورش العمل في سياق النقاش المجتمعي مع الشباب من مختلف الجهات والكيانات؛ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وأرائهم حول مختلف القضايا.

وأكد الوزير أن الشباب المصرى طاقة متجددة متدفقة لا تنتهي، والقيادة السياسية بالدولة المصرية تقدم للشباب كل الدعم والمؤازرة، وتعمل على تمكينهم فى كافة المجالات، موضحاً أن الدراسات السكانية بمصر تشير أنه حتى عام 2052م ستظل النسبة الأكبر من المجتمع هم الشباب، ومن هنا ينبغي الاهتمام باحتياجاتهم الشباب، والعمل على تحديث استراتيجية الوزارة للشباب والنشء، بالقيام بإجراء استطلاع الآراء، وعقد مقارنات لاستراتيجيات الشباب في مختلف الدول مع تحليل للموقف الراهن.

وفى هذا السياق، طالب وزير الشباب بتحديد مدي زمني بشكل مباشر لتنفيذ كل مستهدفاتتنا التي ستتضمنها الاستراتيجية، وعدم التوقف عند حدود وضع الإستراتيجية فحسب، ولكن يتم تجزئتها، وتوزيع مكونات التنفيذ على الإدارات المركزية بالوزارة لتطبيقها خلال فترة زمنية محددة نحو أفق ورؤية واحدة مستندة على احتياجات الشباب في ضوء متطلباتهم، وبما يخدم الدولة المصرية، مشيراً أنه يعقب تلك الخطوات التقييم العام لما يتم تنفيذه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "نهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، ومستهدفاتهم والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب".

واستعرض الدكتور أشرف صبحي المستهدفات العامة ورؤية ومهام استراتيجية الوزارة على قطاعى الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن من مستهدفات قطاع الرياضة التى ركزت على تنفيذها الوزارة أن تكون مصر منصة لاستضافة كبري الأحداث الرياضية ، وإحداث التنمية من خلال الرياضة، وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من الخطط والبرامج، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على التعاون المثمر.