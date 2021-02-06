الامارات | طائرة بايرن ميونخ المتجهة لخوض مونديال الأندية تتأخر في الإقلاع لمدة 7 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بايرن ميونخ المتجهة لخوض مونديال الأندية تتأخر في الإقلاع لمدة 7 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن الطائرة المتجهة بالفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، تأخر إقلاعها لأكثر من سبع ساعات، نظرا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونخ عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه هيرتا برلين 1 / صفر مساء أمس الجمعة في المرحلة العشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر بايرن ميونخ في بيان اصدره اليوم :"بدلا من الإقلاع قبل منتصف الليل بقليل مثلما كان مقررا، تأخر السماح بإقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الأكثر تتويجا بلقب بطل ألمانيا، حتى الساعة السابعة صباحا."

وأوضح النادي البافاري أنه نظرا للإقامة الليلية التي لم يكن مخطط لها، جرى تغيير الطائرة مجددا، حيث كان يتوجب تغيير الطاقم وقد هبطت الطائرة في ميونخ، وانطلقت رحلة الفريق من ميونخ إلى الدوحة في الساعة 0815 بتوقيت جرينيتش.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن المزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات الطيران الليلية محظورة في مطار برلين براندنبرج الجديد، الذي افتتح في أكتوبر 2020.

ويلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا مع الأهلي المصري بطل أفريقيا بعد غد الاثنين في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.

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