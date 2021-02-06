الامارات | سيرجيو راموس يزيد أوجاع ريال مدريد.. ووداع مبكر يتهدد الفريق في أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو راموس يزيد أوجاع ريال مدريد.. ووداع مبكر يتهدد الفريق في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى نادي ريال مدريد، ضربة موجعة اليوم بعد تأكد غياب قائده وصخرة دفاعه، سيرجيو راموس، لفترة طويلة قد تمتد لـ6 أسابيع. ويهدد هذا الغياب طموحات الريال في البطولة الوحيدة المتبقية له للمنافسة عليها بدوري الأبطال، حيث سيغيب راموس رسمياً عن مواجهتي الذهاب والإياب في ثمن النهائي أمام الفريق الإيطالي المتميز أتالانتا.

وقالت صحيفة "ماركا" إن إدارة الريال ارتأت أن يخضع راموس لجراحة في الركبة لتخليصه من الآلام المستمرة التي بدأت منذ مباراة السوبر أمام أتلتيك بلباو.

وسيتابع حالة راموس، الطبيب نفسه الذي أجرى العملية الجراحية وأشرف على حالة ماركو أسينسيو، وهو مانو لييس. ولن يعود راموس لقيادة دفاع الريال إلا في نهاية شهر مارس المقبل.

ومن شأن هذا الغياب أن ينهي موسم الريال مبكراً جداً، حيث توالت الأزمات على الفريق أخيراً ما بين إصابات لاعبين مؤثرين على غرار البلجيكي إدين هازارد، وإصابات بفيروس كورونا، بجانب تواضع النتائج، حيث خسر السوبر وخرج من الكأس المحلية، ووسع الفارق كثيراً بينه وبين أتلتيكو المتصدر لليغا.

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