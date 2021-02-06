شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: «لجنة الزمالك أصابت الجماهير بالضغط والسكر والكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق النار على اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك وحملها مسؤولية الأزمات التي تضرب فريق الكرة واللاعبين الأساسيين وانعكاس ذلك سلبا على نتائج الفريق وهزيمته غيرالمتوقعة أمام غزل المحلة الجولة الماضية .

وقال عبدالعال لـ«المصري اليوم»: اللجنة الثلاثية لا تصلح لقيادة الزمالك لأنها ليس لهاعلاقة بالإدارة أو أصول كرة القدم بدليل كم الازمات والمشاكل المالية والإدارية بالفريق من عدم التجديد لساسي وبن شرقي وغيرهم فضلا عن عدم صرف مستحقات ومكافات اللاعبين .

واكد عبدالعال أن العشوائية والتخبط في إدارة الزمالك ولجنة الكرة بالنادي اصاب جمهور الأبيض بالضغط والسكر وكورونا مبديا تخوفه عن مستقبل مظلم للفريق هذا الموسم اذا استمر الحال على ما هو عليه .