شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف حاد حول معاقبة محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الخلاف دخل نادي الزمالك بين الثنائي أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الكروي الاول وعبدالحليم على حول العقوبة المقررة على محمود علاءمدافع الفريق بعد مشاجرته مع مدحت عبدالهادي مدرب الفريق وخروجه من المران بدون إذن.

ففي الوقت الذي قرر فيه أشرف قاسم توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 220 ألف جنيه ورفع مذكرة رسمية إلى مجلس الإدارة، أعترض عبدالحليم على مدير الكرة على الغرامة المالية، وطالب بعدم توقيع أي عقوبات على اللاعب والعفو عنه بسبب الازمة التي يعاني منها مؤخرًا بعد الهجوم عليه من جانب الجماهير على السوشيال ميديا ورفض إحترافه بالدوري السعودي بمبلغ خيالي.