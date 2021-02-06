شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بين محمود علاء ومدحت عبد الهادي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل محمود علاء مدافع الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك أزمة جديدة قبل ساعات من مواجهة الإتحاد السكندري في الدوري الممتاز بعدما دخل في مشاجرة مع مدحت عبدالهادي المدرب العام اثناء المران الأساسي الذي سبق مباراة زعيم الثغر.

واعترض مدافع الزمالك على أسلوب توجهيات مدرب الفريق خلال التدريبات وتحميله مسئوولية خسارة الفريق من غزل المحلة ،وأنفعل محمود علاء على مدحت عبدالهادي بطريقة غير لائقة تاركا المران الأساسي للفريق وسط مشاهدة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني وزملائه اللاعبين.

وعلمت «المصري اليوم» ان اللاعب استقر على ان ينتهج نفس أسلوب مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي أثار أزمة بالتمرد داخل الفريق حتى وافقت إدارة النادي على إحترافه بنادي جلاطة سراي التركي ،وهو مايحاول اللاعب تكراره خلال الفترة الحالية ،كانت إدارة الزمالك قد رفضت عرض إنتقال محمود علاء الى الدوري السعودي ورفضت منحه ترضية مالية تعويضا له على عدم الموافقة على رحيله ،واكدت إدارة النادي إلتزامها بتعاقد اللاعب مع النادي بالمبالغ المالية المقررة ،وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعب خلال الفترة السابقة وأثر سلبًا على أدائه في المباريات خصوصا خلال مواجهة غزل المحلة الاخيرة.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي فإن اللاعب طلب من الجهاز الفني عدم الدفع به في المباريات في ظل الحملة التي تعرض لها مؤخرا بعد تراجع مستواه في المباريات الاخيرة بالدوري.