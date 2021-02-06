شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: باتشيكو مدرب فاشل وعجوز ولازم يمشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق النار على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وحمله مع اللاعبين مسؤولية الهزيمة الأخيرة أمام غزل المحلة التي توقع انها ستكون نقطة فارقة في عدم منافسة الأبيض على الدرع هذا الموسم.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: باتشيكو مدرب فاشل وعجوز لا يصصلح لقيادة فريق الزمالك.

وطالب نجم الزمالك إدارة القلعة البيضاء برحيل باتشيكو في اقرب فرصة قبل فوات الأوان مؤكدا ان الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر بافشل مدرب ليس لديه خبره ولا يجيد توظيف اللاعبين.