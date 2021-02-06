شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحفيز من الزمالك للأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، المقرر إقامتها في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، مساء الاثنين المقبل.

وقال سالم في تصريحات عبر «أون تايم سبورتس»:«أتمنى أن يقدم لاعبو الأهلي أفضل مالديهم ونتمنى لهم التوفيق أمام العملاق الألماني».

وواصل:«نتمنى أن يحقق الأهلي انجازاً جديداً للكرة المصرية خلال مواجهة البايرن، وسبق وأن انتصار الفريق المصري على نظيره الألماني في مباراة ودية».

وكان الأهلي قد انتصر على الدحيل بهدفي دون رد وبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة عبر تاريخه.