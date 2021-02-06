شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد علي جبر بعد مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعد تأكد عودة على جبر، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات بعد مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري اليوم.

وأعلن الجهاز الفني أن «جبر» سيعود للتشكيلة ودخول قائمة المباريات المقبلة بشكل رسمي بعد حصوله على راحة.

ونفى يالجهاز الطبي لبيراميدز تعرض على جبر لأي إصابة باستثناء شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة فقط لاستعادة كامل فورمته الفنية والبدنية.