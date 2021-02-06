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بيراميدز يستعيد علي جبر بعد مواجهة طلائع الجيش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعد تأكد عودة على جبر، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات بعد مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري اليوم.

وأعلن الجهاز الفني أن «جبر» سيعود للتشكيلة ودخول قائمة المباريات المقبلة بشكل رسمي بعد حصوله على راحة.

ونفى يالجهاز الطبي لبيراميدز تعرض على جبر لأي إصابة باستثناء شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة فقط لاستعادة كامل فورمته الفنية والبدنية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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