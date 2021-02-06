شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يدرس نقاط قوة وضعف انبي ويراهن على معنويات لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه، محاضرة فنية تشهد عرض بعض المباريات المسجلة لفريق انبي مع اللاعبين مساء اليوم داخل ملعب الفريق استعدادا لمواجهة الفريق البترولى في الدورى العام الإثنين المقبل، وعقد سامى جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق انبى استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين في الأسكندرية.

ويخوض سموحه مراناً اليوم على ملعب النادى استعدادا لخوض مباراة إنبى، وخاض سموحه مرانا خفيفا أمس اشتمل على فك العضلات وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأن الفريق يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه وخطط مدرب سموحه خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبي الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب انبى والسيطرة على المباراة منذ بدايتها من أجل مواصلة سلسلة العروض الطيبة والفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاثة مستغلا الحالة المعنوية المرتفعة للاعبية عقب الفوز الجولة الماضية على الاسماعيلي.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفني الأخطاء التي ظهرت في أداء لاعبي الفريق أمام الإسماعيلى، والتى كان أبرزها في الشوط الثانى بعدما تراجع أداء سموحه بشكل واضح أمام الدراويش، الأمر الذي منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم سموحه لولا تألق الهانى سليمان الذي أنقذ مرماه من هدف مُحقق.

ويعمل حالياً أحمد سامى على تجهيز الثنائى محمد رزق لاعب الوسط واسلام جمال تمهيدا للدفع بهم في المباراة القادمة، ونفس الأمر بالنسبة لحسام حسن، مهاجم الفريق الأول والذى غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإجهاد.