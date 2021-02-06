شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي وبايرن.. شهد على خسارة للمصريين بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، للإماراتي محمد عبدالله.

محمد عبدالله، من مواليد الثاني من ديسمبر من عام 1978، وحصل على الشارة الدولية مطلع عام 2010.

وعلى مدار مشواره التحكيمي أدار مباراة وحيدة لطرف مصري، كانت في العاشر من يناير من عام 2013 وجمعت منتخب مصر الأول بنظيره الغاني ودياً وخسرها الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وكان الإماراتي قد أدار مباراة فرنسا وبيرو بمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

خلال 83 مباراة دولية أدارها، احتسب 22 ركلة جزاء، وأشهر 266 بطاقة صفراء و16 بطاقة حمراء.