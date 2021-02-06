شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواصل التأهيل لمدة أسبوع بعد إصابة الغضروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لبرنامج علاجي وتأهيل خاص لمدة أسبوع تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مصطفى المنيري.

وأكد مسؤولو بيراميدز أن أحمد الشيخ يعاني من إصابة في الغضروف الداخلي بالإضافة لإصابته في الوتر الردفي، وأنه يحتاج لبرنامج تأهيلي وعلاجي لمدة أسبوع بعدما يتسنى له العودة تدريجيًا.