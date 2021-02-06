شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة جديدة تعلن إذاعة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ .. تعرف على التردد والمُعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية القطرية إذاعة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ، المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية المقام حاليًا بقطر.

وتنقل القناة المباراة على القناة الكأس 6 المفتوحة وترددها 11919 عمودي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3\4، بتعليق خليل البلوشي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة قنوات «بي إن سبورتس» عن إذاعة مباراة على القناة المفتوحة للمجموعة الرياضية.