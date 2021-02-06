شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ من المقرر أن يدير المباراة الحكم الإماراتي الدولي محمد عبدالله.

وسيعاون الحكم الإماراتي كل من محمد الحمادي وحسن المهري، فيما ستلعب البرازيلية إيدنا ألفيس باتيستا دور الحكم الرابع، في الوقت الذي سيتواجد كل من خميس المري في غرفة الفار ويعاونه الكندي درو فيش.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين القادم، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.