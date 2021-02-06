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الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ من المقرر أن يدير المباراة الحكم الإماراتي الدولي محمد عبدالله.

وسيعاون الحكم الإماراتي كل من محمد الحمادي وحسن المهري، فيما ستلعب البرازيلية إيدنا ألفيس باتيستا دور الحكم الرابع، في الوقت الذي سيتواجد كل من خميس المري في غرفة الفار ويعاونه الكندي درو فيش.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره بايرن ميونخ الألماني، بطل ، يوم الاثنين القادم، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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