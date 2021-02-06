شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونخ يفتح النار على السلطات الألمانية بسبب مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينتس رومينيجه النار على السلطات الألمانية بسبب تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية لقرابة 9 ساعات.

ومن المنتظر أن يلتقي بايرن ميونخ بالنادي الأهلي، الاثنين القادم، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكان من المقرر أن تقلع طائرة الفريق البافاري عقب مباراته مساء أمس أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني بعد دقائق قليلة من منتصف الليل، إلا أن السلطات الألمانية رفضت إقلاعها من مطار برلين.

وأصدر النادي بيانًا على موقعه الرسمي أوضح فيه التفاصيل، صباح اليوم السبت، قائلًا: «عقب رفض طلب الإقلاع في برلين مساء الجمعة، تأخر سفر بايرن ميونخ للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني بأكثر من سبع ساعات».

وأضاف البيان: «بدلًا من الإقلاع بعد منتصف الليل بقليل كما كانت الخطة الأساسية، لم يسمح للطائرة التي تقل بطل ألمانيا للإقلاع حتى السابعة صباحًا. وبسبب المبيت غير المجدول، اضطر لتغيير طاقم الطائرة واضطرت الطائرة للتوقف في ميونخ، ومن هناك، أقلعت إلى الدوحة في التاسعة والربع صباحًا».

وقال «رومينيجه» لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن نشعر بالخيانة من قبل السلطات المسؤولة، هم ليس لديهم أي فكرة عن كم الضرر الذي تسببوا فيه لفريقنا».