شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دور ال32 لمسابقة كأس مصر، والتي أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة، عن ملاقاة الاهلي، حامل اللقب، مع نادي النصر، ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود في مستهل مشوارهما في حصد اللقب.

ويلتقي في نفس الدور سموحة مع دكرنس وبيراميدز مع العبور ووادي دجلة مع البنك الأهلي والاتحاد السكندري مع نجوم المستقبل والقاولون العرب مع بتروجت والإنتاج الحربي مع كوكاكولا والإسماعيلي مع لافينا وسيراميكا مع غزل المحلة وأسوان مع سوهاج والجونة مع كيما أسوان والمصري مع المنصورة وطلائع الجيش مع القناة، فيما يتواجه الفائز من مباراة بترول أسيوط وأشمون مع مصر المقاصة، والفائز من مباراة نبروه وسيدي غازي مع إنبي.