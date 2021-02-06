شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتحدى الرائد لاستعادة الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يستضيف ضمك (المركز السادس عشر) نظيره فريق القادسية (المركز التاسع) عند تمام الساعة الرابعة مساءً، فيما يلتقي الشباب (وصيف الدوري) بفريق الرائد (المركز الثاني عشر) عند الساعة 6:20م.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق ضمك لقاء صعباً ومهماً أمام ضيفه القادسية إذ يسعى صاحب الأرض لتحقيق فوز يجدد آماله في البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي إذ يحتل حالياً المركز السادس عشر والأخير برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 20 وعليه 31 هدفاً، فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء لحصد الثلاث نقاط والاقتراب من مراكز الأمان إذ يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر و6 تعادلات وله من الأهداف 24 وعليه 25 هدفاً.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الرائد بحثاً عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستعادة صدارته المفقودة إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 30 وعليه 21 هدفاً، أما فريق الرائد فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن حقق فوزين متتالين في الجولتين الماضيتين قفزت به خارج مراكز الهبوط إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 23 هدفاً، ويسعى من خلال لقاء الليلة لتحقيق ثلاث نقاط جديدة يعود من خلالها لمراكز الوسط.