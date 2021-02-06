شكرا لقرائتكم خبر عن «برجر كينج» تستثمر غياب هازارد تسويقياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اشتعل تطبيق «تويتر» بسبب تغريدة لسلسلة مطاعم «برجر كينج»، حيث أعيد نشر التغريدة 25 ألف مرة، وحصلت على 122 ألف إعجاب، وتتعلق التغريدة بنجم تشيلسي السابق وريال مدريد حالياً، البلجيكي إيدين هازارد الذي غاب عن 44 مباراة لفريقه منذ انضمامه إليه في صفقة كانت تهدف لتغطية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم ينجح هازارد في ترك بصمة (4 أهداف و7 تمريرات حاسمة فقط)، وإصابته الأخيرة التي ستطول حتى منتصف مارس/آذار المقبل، وقيل إنها بسبب زيادة وزنه، مما دفع سلسلة المطاعم للإجابة عن سؤال: «لماذا غاب هازارد عن التمرينات؟ هل بسبب عرض 2 في 1 في برجر كينج».

ولعب هازارد 35 مباراة فقط بعد صفقته القياسية، واعترف في مقابلة بأن «أول موسم في الريال كان الأسوأ في مسيرتي». وبدأ هازارد يستعيد عافيته، وشارك في 8 مباريات على التوالي في فريق زيدان، لكن إصابته الأخيرة دفعت وسائل الإعلام والمشجعين إلى كيل الانتقادات والتساؤل عن مستقبله وجدوى الإبقاء عليه.

وعلق طبيب المنتخب البلجيكي كريستوف ساس على إصابة هازارد في الفخذ، وقال: «ربما تكون نتيجة لمشاكل الركبة التي عاناها في إسبانيا، هذه انتكاسة لإصابة سابقة. إصاباته أصبحت مزمنة وغالباً لا تنتهي الأمور بخير في هذا الوضع، أولاً في الكاحل ثم إصابات بشد عضلي هنا وهناك، وكلها لا تبشر بخير. إيدين دخل حلقة مفرغة ومن الصعب الخروج منها، الوضع ليس مأساوياً بعدُ بالنسبة إلينا في المنتخب، لكن عليه أن يخرج بسرعة لتجنب النهاية القاتلة».

وتوقع مراقبون أن يسجل هازارد عودته للعب في 14 مارس أمام ألتشي المكافح في ذيل الترتيب في «الليجا».