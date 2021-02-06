قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر.. الزمالك يواجه الحرس والأهلي أمام النصر

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر التي أجريت اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم على مواجهة الزمالك نظيره حرس الحدود، كما يلتقي الأهلي نظيره النصر في نفس الدور.



ووفقاً لقرعة كأس مصر، فإنه وفي حالة تخطي حرس الحدود، ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الإسماعيلي ولافيينا في دور الـ16 من البطولة.



ويدخل الزمالك في معسكر مغلق اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها، غدا الأحد، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت"

اختبار طبي لأشرف بن شرقي

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد، التونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط، للإيقاف بعدما تعرض للطرد في مباراة غزل المحلة، بعد التدخل العنيف مع محمد سامي، مدافع الفلاحين ما أدى إلى إصابة اللاعب وخروجه من المباراة، وعدم قدرته على استكمالها، كما يخضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق لاختبار طبي، اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته أمام زعيم الثغر من عدمه.

علق أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار إلغاء تقنية الفار في بطولة كأس مصر خلال الفترة المقبلة، قائلاً :"مباريات الكأس منفصلة عكس بطولة الدوري بشكل نهائي، واللجنة السابقة لم تصل إلى اتفاق مع شركة تقنية الفيديو، لذلك لم يطبق القرار".



وأضاف أحمد مجاهد فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الماتش»: «اتحاد الكرة تواصل مع الأندية من أجل الغاء تقنية الفيديو فى بطولة كأس مصر حتى نصف النهائي، لأن مبارياته مختلفة عن الدوري، وكل ما جاء في اتفاق اللجنة الخماسية مع شركة تقنية الفيديو لم يطبق، وتوصلت اللجنة الثلاثية لاتفاق مع الشركة لتطوير التقنية ومعالجة سلبياتها».