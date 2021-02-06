الأهلي يستعد لبايرن ميونخ .. موسيماني : لا يوجد وقت للاحتفال

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلي لمواجهة تاريخية تجمعه مع بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على الدحيل القطري في أولى مبارياته بمشاركته السادسة في المونديال بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتمكن الأهلي من تحقيق عدة أرقام قياسية من خلال فوزه على الدحيل الخميس، حيث ضمن الأحمر أن يكون أكثر الفرق حول العالم مشاركةً بعد مباريات في المونديال برصيد 15 لقاء، وذلك بعدما أصبح من المؤكد خوضه 3 مباريات في النسخة الجارية وليس مباراتين فقط.

وستكون مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هي الأولى من نوعها التي تجمع الأحمر أمام بطل دوري أبطال أوروبا في مونديال الأندية، حيث لم يتمكن من خوض تلك المواجهة في النسخ الخمس السابقة التي شارك فيها.

وانطلقت استعدادات للقاء البايرن سريعًا، حيث خاض الفريق تدريباته على ملعب جامعة قطر أمس الجمعة، فيما شدد موسيماني على اللاعبين بأنه لا يوجد وقت للاحتفال بعد بلوغ نصف نهائي البطولة.