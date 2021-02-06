عمرو أديب: الأهلي هيخسر 8/2 أمام بايرن ميونخ.. والعالم العربي كله كان مهتم بالماتش مش عارف ليه؟.. ومنسق البعثة: كسبنا بايرن في السبعينيات

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الإعلامي عمرو اديب عن سعادته الغامرة بفوز النادي الأهلي علي الدحيل القطري بنتيجة 1/0 وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر وملاقاة بايرن ميونيخ.
وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر": "عمرى ما شجعت الأهلي زي ما شجعته امبارح امام الدحيل القطري، كنت بشجع الأهلي روحي ودمي، وكان معدي الزمالك بكتير ومش عارف ليه؟ و لكن أكيد فيه سبب".
وأضاف: "امبارح كنت على أعصابي في تشجيع النادي الأهلي وفي الشوط الأول قلت احنا بنلعب قدام فرقة تعبانة جدا ومستواها ضعيف وفي الشوط الثاني لاعيبة الأهلي انخفض أدائهم وكان هناك أخطاء في التمريرات بشكل كبير والشناوي شال 4 أجوان". حسبما نشر موقع "فيتو".
وتابع: "الحمد لله دي ماتشات كاس والأهلي كسب ولو الأهلي لعب مع بايرن ميونخ زي ما لعب الشوط الثاني امبارح هيخسر 8/2 في يوم 8/2".
واستطرد: "مع بايرن ميونخ الكرة اللى بتفقدها بجون احنا بنلعب مع الصحة كلها والعمالقة ولكن أملى كبير في الأهلي أنه يورينا اداء قوي بعيدا عن الاستهتار ونشوف روح الفانلة الحمراء".
وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأضاف موسيماني: «مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».
وأوضح: «دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».
وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وتابع: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة.. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّجديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».
وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».