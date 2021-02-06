عمرو أديب: الأهلي هيخسر 8/2 أمام بايرن ميونخ.. والعالم العربي كله كان مهتم بالماتش مش عارف ليه؟.. ومنسق البعثة: كسبنا بايرن في السبعينيات

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الإعلامي عمرو اديب عن سعادته الغامرة بفوز النادي الأهلي علي الدحيل القطري بنتيجة 1/0 وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر وملاقاة بايرن ميونيخ.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر": "عمرى ما شجعت الأهلي زي ما شجعته امبارح امام الدحيل القطري، كنت بشجع الأهلي روحي ودمي، وكان معدي الزمالك بكتير ومش عارف ليه؟ و لكن أكيد فيه سبب".

وأضاف: "امبارح كنت على أعصابي في تشجيع النادي الأهلي وفي الشوط الأول قلت احنا بنلعب قدام فرقة تعبانة جدا ومستواها ضعيف وفي الشوط الثاني لاعيبة الأهلي انخفض أدائهم وكان هناك أخطاء في التمريرات بشكل كبير والشناوي شال 4 أجوان". حسبما نشر موقع "فيتو".

وتابع: "الحمد لله دي ماتشات كاس والأهلي كسب ولو الأهلي لعب مع بايرن ميونخ زي ما لعب الشوط الثاني امبارح هيخسر 8/2 في يوم 8/2".

واستطرد: "مع بايرن ميونخ الكرة اللى بتفقدها بجون احنا بنلعب مع الصحة كلها والعمالقة ولكن أملى كبير في الأهلي أنه يورينا اداء قوي بعيدا عن الاستهتار ونشوف روح الفانلة الحمراء".

وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني: «مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».

وأوضح: «دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».

وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وتابع: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة.. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّجديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».

وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».