متفوقاً على ماني ومحرز.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بالعقد الأخير

الشارقة - اميمة ياسر -

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في القارة الإفريقية خلال العقد الأخير.

وتفوق محمد صلاح على زميله في ليفربول، النجم السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وجاء إختيار صلاح كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا خلال الفترة من 2011 حتى 2020، على الإنجازات التي حققها والمشوار الرائع للفرعون المصرى خلال مسيرته الإحترافية ومع منتخب مصر.

وتصدر صلاح قائمة أفضل لاعب فى أفريقيا خلال العقد الأخير من الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، متفوقاً على ساديو ماني صاحب المركز الثاني، ورياض محرز صاحب المركز الثالث.

يشار إلى أن محمد صلاح يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفاً، متفوقاً بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

ونجح الفرعون المصرى في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين خلال أخر 3 مواسم.