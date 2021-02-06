شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع استعدادات بطولة العالم للرماية.. ويؤكد جاهزية مصر للحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آخر الاستعدادات الخاصة بشان إستضافة مصر لبطولة العالم للرماية، والتي ستنطلق خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، وبمشاركة أكثر من 400 رامي ورامية يمثلون 35 دولة، وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التى أكد فيها نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، حيث كان له عظيم الاثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية، والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.

وأكد صبحي أن مصر جاهزه لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة والإعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.

وتابع صبحي أن البطولة ستقام وفقاً لإجراءات احترازية طبية مشددة من خلال الفقاعة الطبية، حفاظاً على سلامة المنتخبات والوفود المرافقة لها من فيروس كورونا.

من جانبه قال اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أنه التقى فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، خلال مشاركته فى الدورة الرابعة لبطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمغرب، حيث أشاد بنجاح مصر المبهر فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف حسنى أن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، أكد حضوره نهائيات البطولة، ودعا الدول بالمشاركة فى بطولة العالم للرماية التى سنطلق فى مصر فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، لافتا إلى أنه لم يتم غلق باب التسجيل حتى الآن.