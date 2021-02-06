شكرا لقرائتكم خبر عن راينر تسوبيل: الدفاع نقطة ضعف بايرن ميونخ.. والأهلى يحتاج لـ"الشجاعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الألماني راينر تسويبل المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن فريق بايرن ميونخ لديه نقاط ضعف مثل غيره من الفرق، وقال تسوبيل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" : بالنسبة لي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر لها الاثنين فى نصف نهائى مونديال الأندية مباراة مشوقة جداً وأنا الشخص الوحيد في العالم الذى عمل مع هذين الناديين، هي مباراة صعبة للأهلي ولكنها صعبة أيضاً على البايرن، لأنهم تأخروا في الوصول إلى الدوحة، ولعبوا مباراة بالأمس مع هيرتا برلين.

وأضاف مدرب الاهلى الأسبق: إذا نظرت إلى بايرن ميونخ خلال الشهر الأخير تجده يستقبل أهداف كثيرة ونقطة ضعفه هي الدفاع لأنهم يعانون في حالة الضغط عليهم، والنقطة الثانية هي أنهم لعبوا مباراة صعبة على ملعب سئ أمام هيرتا برلين، وبعد يومين ونصف فقط يواجهون الأهلي بعدما بذلوا الكثير من الجهد.

واستكمل تسوبيل كلامه بأنه لابد ان يتحلى الاهلى بالشجاعة، مضيفا: بالتأكيد ليفاندوفيسكي لاعب كبير جداً، ولكن هناك لاعبين يدعمونه مثل جنابري وساني، وكومان، وعليك أن تتوخى الحذر أمامهم، وأرى أن الضغط على دفاع البايرن سيؤتي بنتائج...ولم أستطع مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل، لأنه لم تكن هناك تنقل تلك المباراة لدينا ولكني سعيد جداً بفوز الأهلي وشاهدت صور الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.