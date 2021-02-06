طريق الأهلي والزمالك في كأس مصر.. مواجهات نارية محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سحبت مراسم قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر 2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي حامل لقب البطولة أمام فريق النصر، فيما اصطدم الزمالك بفريق حرس الحدود.

ولن يواجه الأهلي نظيره الزمالك إلا في حالة تأهل الناديين للمباراة النهائية من المسابقة.

وأسفرت القرعة عن احتمالية إقامة مواجهة نارية مبكرة للأهلي في ربع النهائي (دور الثمانية) أمام بيراميدز، حال نجح الفريقان في تجاوز دور الـ32 ودور الـ16 من المسابقة.

وإلى جانب بيراميدز، يقع في طريق الأهلي عدة أندية أبرزها سموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

كما سيلتقي الزمالك أمام الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر حال فوز الفريقين على حرس الحدود ولافيينا.

وسيكون في طريق الأبيض إلى النهائي أيضا فريقا المصري وطلائع الجيش وصيف النسخة الماضية.

- مواجهات دور الـ32:

(طريق الأهلي)

1 - الأهلي ضد النصر

2 - إنبي ضد الفائز من نبروه وسيدي غازي

3 - سموحة ضد دكرنس

4 - بيراميدز ضد العبور

5 - وادي دجلة ضد البنك الاهلي

6 - الاتحاد ضد النجوم

7 - المقاولون العرب ضد بتروجت

8 - الإنتاج الحربي ضد كوكاكولا

(طريق الزمالك)

9 - الزمالك ضد حرس الحدود

10 - الإسماعيلي ضد لافيينا

11 - مصر المقاصة ضد الفائز من بترول أسيوط وأشمون

12 - سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

13 - أسوان ضد سوهاج

14 - الجونة ضد كيما أسوان

15 - المصري ضد المنصورة

16 - طلائع الجيش ضد القناة

- مواجهات الدور ثمن النهائي:

17 - الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2

18 - الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4

19 - الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6

20 - الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8

21 - الفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10

22 - الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12

23 - الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14

24 - الفائز من المباراة رقم 15 ضد الفائز من المباراة رقم 16

- مواجهات الدور ربع النهائي:

25 - الفائز من المباراة رقم 17 ضد الفائز من المباراة رقم 18

26 - الفائز من المباراة رقم 19 ضد الفائز من المباراة رقم 20

27 - الفائز من المباراة رقم 21 ضد الفائز من المباراة رقم 22

28 - الفائز من المباراة رقم 23 ضد الفائز من المباراة رقم 24

- مواجهتا الدور نصف النهائي:

29 - الفائز من المباراة رقم 25 ضد الفائز من المباراة رقم 26

30 - الفائز من المباراة رقم 27 ضد الفائز من المباراة رقم 28

- المباراة النهائية:

الفائز من المباراة رقم 29 ضد الفائز من المباراة رقم 30