أسامة عرابي: ديانج قد يكون أساسياً أمام بايرن.. والأهلي قادر على الظهور بصورة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، إنه يرى وصول الأهلي للمرة السادسة في تاريخه لكأس العالم للأندية شرف لأي شخص ينتمي للقلعة الحمراء.

وأضاف عرابي، خلال تصريحات ببرنامج "بي أون تايم"، اليوم السبت:"الحمدلله فزنا في أول مباراة أمام الدحيل وكان هذا هو المهم من هذه المباراة".

وفاز الأهلي في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية على نظيره الدحيل القطري ـ ممثل البلد المُستضيف ـ بهدف نظيف سجله حسين الشحات ليضرب موعداً أمام نظيره بايرن ميونخ في دور نصف نهائي البطولة.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إنه لايعتقد بإجراء المدير الفني لفريقه، موسيماني العديد من التغييرات في التشكيل أمام بايرن ميونخ عما ظهر به في مباراة الدحيل، قائلاً:"ربما يُجري تغييرين في خطي الوسط والهجوم، فديانج من أهم لاعبي النادي ومن أفضل اللاعبين طيلة المباريات الماضية وأعتقد سيكون له دوراً أساسياً من وجهة نظري".

وتابع:"أقول للاعبي الأهلي العبوا بانطلاق ولا تخشوا اللعب أمام بايرن ميونخ ولكن لابد أن تكون الخطوط متقاربة أياً كانت الطريقة التي سيلعب بها موسيماني فسيستغلون الأخطاء لذا لابد أن نقلل الأخطاء ونقرب الخطوط فلن تستطع اللعب أمام بايرن ميونخ بالضغط العالي وأكيد سيقول لهم موسيماني ذلك".

وأتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته بـ:"مجرد اللعب مع بطل أوروبا شرف، ولدينا لاعبين كُثر بمنتخب مصر وواجهوا لاعبين دوليين والأهلي لديه من الخبرات التي لا تجعله يشعر بالقلق، نعم يلعبون بدوري أقوى منا ولديهم الخبرات ولكن ذلك لايمنع أن الأهلي قد يظهر بصورة جيدة ويفوز في المباراة ففزنا عليهم مرة في السبعينيات وديًا وفزنا على روما وديًا".