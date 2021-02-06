"صفر تأثير" .. ماذ قدم مهاجم الدحيل الذي أثار الجدل بالتقليل من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:



جدل كبير أثاره المعز علي مهاجم فريق الدحيل القطري، عقب مواجهته أمام الأهلي أول أمس الخميس، في الدور الأول لكأس العالم للأندية، حيث قلل من الفريق المصري رغم فوزه بهدف نظيف، وتأهله لمواجهة بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي المونديال المصغر.

وشارك علي بديلًا في شوط المواجهة الثاني، حيث فضل صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل الاعتماد على الكيني مايكل أولونجا في الهجوم أمام الجناحين البرازيليين دودو وإدميلسون، قبل أن يعدل أوضاعه في الشوط الثاني، بعد اكتساح الفريق المصري شوط المباراة الأول.

وتحسن أداء الدحيل بالفعل في الشوط الثاني، ودانت له الأفضلية الفنية، إلا أن الأهلي حافظ على تقدمه بهدف سجله حسين الشحات في الشوط الأول، ليُنهي المواجهة لمصلحته، ويتأهل للمرة الثالثة في تاريخه إلى نصف نهائي البطولة العالمية.

وقال المعز علي هداف النسخة الأخيرة لكأس آسيا في تصريحات لقناة الكاس القطرية عقب المواجهة: "احترمنا الأهلي أكثر من اللازم، وأعطيناهم أكبر من حجمهم، استغلوا خطأ واحدًا وسجلوا هدفًا."

وواصل المهاجم الشاب تصريحاته: "في الشوط الثاني أعطينا الأهلي حجمه الطبيعي، كانوا يدافعون في الشوط الثاني، كان يجب علينا الهجوم منذ بداية المباراة."

وبالنظر لما قدمه المعز علي خلال المواجهة، لم يصنع المهاجم الشاب فارقًا كبيرًا عقب دخوله، على عكس محمد مونتاري الذي دفع به لاموشي أيضًا في بداية الشوط الثاني، وسدد أربع تسديدات كانت ثلاث منها على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتسبب مونتاري في إزعاج شديد لخط دفاع الأهلي، حيث فاز بسبع التحامات هوائية بين 11 مع لاعبي الأهلي، كما فاز بالتحامين أرضيين وقام بمراوغة ناجحة، إلى جانب مجهود في الضغط تمثل في تدخل ناجح وقطع الكرة مرة.

في المقابل لم يسدد المعز أية تسديدة بعد دخوله أرض الملعب، ولم يقم بأية مراوغة، بينما قدم تمريرة مفتاحية خلال شوط المباراة الثاني.

على صعيد الاتحادات الهوائية لم يفز المعز علي بأي منها خلال اثنتين بعد مشاركته في اللقاء، بينما فاز بالتحام أرضي بين التحامين أيضًا مع لاعبي الأهلي، وقطع الكرة مرة.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ في الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، بينما يلعب الدحيل مع أولسان هيونداي الكوري في الخامسة مساء الأحد، في مواجهة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.