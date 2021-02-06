الزمالك: بنشرقي لم يُنذرنا.. ونتمى ظهور الأهلي بصورة جيدة أمام بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن ناديه كان يعلم أن سيف الجزيري لن يُشارك معهم في أفريقيا عند ضمه من صفوف المقاولون العرب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة ببرنامج بي أون تايم، اليوم السبت:"الزمالك كان يرى أن لديه مروان حمدي وأسامة فيصل قادران على اللعب بأفريقيا وتعاقدنا مع مروان وسيف لتعويض غياب مصطفى محمد".

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك:"الناس تتسائل لماذا لم يدفع باتشيكو بمروان حمدي وسيف الجزيري أمام المحلة، باتشيكو لديه سياسية في إدخال اللاعبين بالفريق بروؤيتهم أكثر في التدريبات ولا استبعد تواجدهما أمام الاتحاد سواء كأساسيين أو بدلاء، فظلّ لفترة كبيرة لا يدفع بفرجاني ومصطفى محمد لغيابهما لفترة والضغوط الملقاه عليهما قبل أن يُشاركا معه في التدريبات ومن ثمّ دفع بهم في المباريات".

وتطرق سالم في حديثه لأزمة لاعبهم السابق أتشيمبونج، قائلاً:"هي أزمة من أغسطس الماضي فقد حصل اللاعب على حكم بمبلغ مليون و250 ألف دولار والزمالك كان معرض لهذه الغرامة الكبيرة ونسيرة في تجاه حل وتسوية هذه الأزمة مع وكلاء ومحامي اللاعب".

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك، إن محترفهم التونسي حمزة المثلوثي تعافى من الإصابة التي لحقت به وسيعود مع الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلاً:"في فبراير لدينا العديد من المباريات وبالطبع سيكون الفريق في احتياج لكل اللاعبين"، نافياً وجود أي شكوى أو إنذار من المحترف المغربي في صفوفهم أشرف بنشرقي:"أشرف حين ينفعل ينفعل انفعال الغيور على الفريق حين خرج من المباراة كان حزيناً على عدم تسجيله خلال المباراة".

وأتم سالم تصريحاته بـ:"مباراة الأهلي وبايرن ميونخ صعبة، فالأهلي لعب مباراتين وديتين أمامهم وفاز في واحدة وهُزم في أخرى ونتمنى كمصريين أن يُقدم الأهلي أفضل ما لديه ويُقدم صورة جيدة للكرة المصرية".

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف.