مواجهات دور الـ32 لكأس مصر.. الأهلي أمام النصر.. والزمالك يلاقي الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإجراء قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، ولن يواجه الأهلي نظيره الزمالك إلا في حالة تأهل الناديين للمباراة النهائية.

ووفقاً لما اسفرت عنه مراسم القرعة، فمن المقرر أن يلعب الأهلي حامل اللقب مباراة دور الـ32 أمام النصر، بينما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود.

وأشارت لجنة المسابقات، الى أنه سوف يتم تحديد موعد وملاعب المباريات في وقت لاحق.

وجاءت مواجهات دور الـ32 لكأس مصر على النحو التالي:

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي.

المقاولون - بتروجت.

الاتحاد السكندري - النجوم.

سموحه - دكرنس.

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط و أشمون.

سيراميكا - و غزل المحلة.

اسوان - سوهاج.

الجونة - كيما اسوان.

المصري - المنصورة.

طلائع الجيش - القناة.

وادي دجلة - البنك الأهلي.

انبي مع الفائز من نبروه و سيدى غازي.

بيراميدز - العبور.

لافيينا - الإسماعيي.