"إحداها مفتوحة على نايل سات".. 10 قنوات تعلن نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت 10 قنوات إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بينها قناة مفتوحة.

وتلعب المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين القادم على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة) ولكن بدون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.

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القناة الثانية والثالثة التي تنقل المباراة ضمن مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناتي بي إن اتش دي 1 ، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية.

القناة الإيرلندية "RTE Two" أعلنت هى الأخرى نقل المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناني الكأس 3 HD والكأس 6HD

قناة 20Mediaset المفتوحة أيضاً أعلنت بدون تشفير عبر ترددها على قمر يوتلسات 5 .

وحصلت القناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للمباراة عبر ترددها على قمر استرا 1KR .

قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أيضاً أعلنت نقل المباراة عبر إنتل سات.



أما القناة الأخيرة فهيbeIN Sports Connect وتبث عبر الأنترنت وتتبع مجموعة "بي إن سبورتس" أيضاً.