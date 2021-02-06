رسمياً .. "بي إن سبورتس" المفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.

وتلعب المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأدرجت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في جدول البث عبر موقعها الرسمي قنوات : بي إن اتش دي 1 ، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية و "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة) لإذاعة المباراة.

وأشارت تقارير إعلامية أنه من المقرر وصول بعثة بايرن ميونيخ في الثالثة عصر اليوم السبت، بدلاً من الوصول فجراً لسوء الأحوال الجوية.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات بعد اتباع الأتي:

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3