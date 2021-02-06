بايرن ميونيخ يوضح في بيان رسمي أسباب تأخر سفر الفريق للدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني، بياناً رسمياً، أوضح خلاله أسباب تأخر سفر بعثة الفريق للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة الأهلي يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأشار بايرن ميونيخ في وقت سابق الى تأخر إقلاع طائرة الفريق لمدة 7 ساعات.

وتناولت تقارير إعلامية أن سوء الأحوال الجوية في ألمانيا، تسبب في تأخر إقلاع طائرة بايرن ميونيخ للدوحة لعدد كبير من الساعات.

وجاء بيان بايرن ميونيخ:

بعد رفض الإذن بالإقلاع من برلين ليلة الجمعة، تأخرت مغادرة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية بعد المباراة في البوندسليجا أمام هيرتا برلين لأكثر من سبع ساعات.

بدلاً من الإقلاع قبل منتصف الليل بقليل كما هو مخطط في الأصل، لم يُسمح للطائرة التي كان على متنها فريق البطل القياسي الألماني بالإقلاع حتى الساعة 7 صباحًا.

بسبب الإقامة الليلية غير المجدولة، كان لا بد من تغيير طاقم الطائرة واضطرت الطائرة إلى التوقف في ميونخ. من هناك أقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9.15 صباحًا.