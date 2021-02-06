شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الاثنين القادم في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة المواجهة الثانية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استطاع الاهلي تجاوز المباراة الاولى بعد فوزه على الدحيل القطري فريق الدولة المستضيفة بنتيجة هدف مقابل لاشئ , ليواجه في المباراة الثانية بطل اوروبا فريق بايرن ميونيخ الذي يصل اليوم استعدادا لمباراة الاهلي.

الفائز في هذه المباراة يتأهل إلى النهائي، أما الخاسر فسيلعب على المركزين الثالث والرابع .

وللمرة الثانية سوف تذيع قنوات بي إن سبورت مبارة الاهلي على قناتها المفتوحة beIN Sport HD بصوت المعلق محمد على بجانب اذاعة المباراة على قنواتها المشفرة beIn Sport HD 1 وbeIN Sport HD 11

وفيما يلي تردد القناة المفتوحة على جميع الاقمار الصناعية:

- تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK