شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعاقد مع «شبيه محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع اللاعب الشاب كايد جوردون، صاحب الـ 16 عامًا، قادمًا من ديربي كاونتي، فيما عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى الريدز مؤكدًا أنه لا يستطيع الانتظار لارتداء ألوانه على أرض الملعب.

وتعاقد ليفربول مع اللاعب، الذي تتم مقارنته بالنجم المصري محمد صلاح، مقابل مليون جنيه إسترليني ترتفع إلى 3 ملايين جنيه إسترليني وفقًا لحوافز أخرى.

ويستطيع «جوردون» اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم، كما يتميز بالقدم اليسرى مثل محمد صلاح، كما أوضح الخبير بأكاديمية ديربي كاونتي جاك هاسلر لصحيفة «ليفربول إيكو».

وقال «هاسلر»: «أكبر نقاط قوته هي مهاراته في المراوغة، فهو لاعب رشيق للغاية ولديه بعض السرعة أيضًا.

وأضاف: «بناء على المهارات التي لديه الآن، وفي عمر الـ 16، هو لاعب من الطراز العالي، لديه عين جيدة على المرمى ويصنع الأهداف لزملائه، إذا قام ببناء بعض العضلات قليلًا، يمكنه، كلاعب في ليفربول، أن يصبح شبيهًا بمحمد صلاح في كونه يمتلك قدمًا يسرى مميزة حقًا».